Per la partita in programma sabato 9 novembre alle ore 18:00, alla 'Unipol Domus', valevole per la 12^ giornata della Serie A 2024-2025, il Diavolo dovrà presumibilmente fare ancora a meno di Matto Gabbia. Per la 'rosea', il difensore centrale sta cercando di recuperare dal problema al polpaccio e non vuole correre alcun rischio.