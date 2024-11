Tanto spazio concesso a Cagliari-Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 10 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ieri, alla 'Unipol Domus', il Diavolo è incappato in un'altra serata storta e non è riuscito a portare a casa i tre punti. Il match, ad ogni modo, ha detto tanto e ha offerto vari spunti di riflessione. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.