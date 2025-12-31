Cagliari-Milan: ancora De Winter in difesa. Ballottaggio a centrocampo

Per collezionare il secondo successo consecutivo il tecnico toscano è orientato a confermare lo stesso undici che ha battuto il Verona domenica scorsa. In porta ci sarà Mike Maignan, sempre più centrale nel Milan di Allegri, che spera di trattenerlo ancora per tanto. Al centro della difesa confermato Koni De Winter dopo l'ultima prova convincente, coperto ai lati da Tomori e Pavlovic. Come ricorda il 'Corriere dello Sport', la titolarità del belga è dovuta anche dalla probabile assenza di Matteo Gabbia, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio. Sulle fasce confermatissimi Saelemaekers e Bartesaghi. Al centro Modric e Rabiot non si discutono, con Loftus-Cheek in vantaggio su Fofana. Nonostante la buona prestazione dalla panchina di Jashari, lo svizzero è destinato a partire di nuovo dalla panchina. In avanti, in attesa di capire le condizioni di Rafa Leao, ci saranno Pulisic e Nkunku, con Niclas Fullkrug pronto a entrare, per la prima volta con la maglia del Milan, dalla panchina.