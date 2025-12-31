Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Verso Cagliari-Milan, Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davanti

ULTIME MILAN NEWS

Verso Cagliari-Milan, Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davanti

Cagliari-Milan: ancora De Winter in difesa. Ballottaggio a centrocampo
Nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', viene presentata la possibile formazione rossonera in vista di Cagliari-Milan. Secondo il quotidiano, Massimiliano Allegri è orientato a schierare lo stesso undici che ha battuto il Verona
Redazione

Il 'Corriere dello Sport' uscito in edicola stamattina dedica un approfondimento alle probabili scelte di Massimiliano Allegri in vista della partita col Cagliari di Fabio Pisacane, in programma venerdì 2 gennaio alle ore 20:45, sfida valida per la 18^ giornata della Serie A 2025/26.

Cagliari-Milan, le possibili scelte di Max

—  

Il Diavolo ha concluso il proprio anno solare nel migliore dei modi: il netto 3-0 firmato Pulisic e Nkunku contro il Verona di Zanetti ha riportato il sorriso e il buon umore nell'ambiente rossonero dopo le difficoltà incontrate contro il Sassuolo di Fabio Grosso e il Napoli di Antonio Conte. Nonostante i sorrisi di Milanello e l'arrivo di capodanno, Max Allegri vuole mantenere alta la concentrazione tra i suoi. Come già accaduto in questa stagione, Max vuole evitare di inciampare contro una cosiddetta 'piccola'. Se si uscirà dall'Unipol Domus di Cagliari con i tre punti allora si potrà brindare.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Galliani: “Milan, con il ritorno di Allegri è cambiata la vita. Scudetto? Sarebbe fantastico” >>>

Per collezionare il secondo successo consecutivo il tecnico toscano è orientato a confermare lo stesso undici che ha battuto il Verona domenica scorsa. In porta ci sarà Mike Maignan, sempre più centrale nel Milan di Allegri, che spera di trattenerlo ancora per tanto. Al centro della difesa confermato Koni De Winter dopo l'ultima prova convincente, coperto ai lati da Tomori e Pavlovic. Come ricorda il 'Corriere dello Sport', la titolarità del belga è dovuta anche dalla probabile assenza di Matteo Gabbia, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio. Sulle fasce confermatissimi Saelemaekers e Bartesaghi. Al centro Modric e Rabiot non si discutono, con Loftus-Cheek in vantaggio su Fofana. Nonostante la buona prestazione dalla panchina di Jashari, lo svizzero è destinato a partire di nuovo dalla panchina. In avanti, in attesa di capire le condizioni di Rafa Leao, ci saranno Pulisic e Nkunku, con Niclas Fullkrug pronto a entrare, per la prima volta con la maglia del Milan, dalla panchina.

Leggi anche
Cambia l’allenatore, cambia il Milan: Allegri fa la differenza
Milan, la parola d’ordine per Leao è prudenza: il suo ritorno in campo non è sicuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA