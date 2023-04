Bologna-Milan, un turnover così non si vede da 20 anni | Serie A News

Per Bologna-Milan di oggi pomeriggio al 'Dall'Ara' Stefano Pioli cambia la formazione per dieci undicesimi. Successe anche nel 2003

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 che si disputerà oggi pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio 'Dall'Ara'. Per questo match, infatti, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha deciso di cambiare drasticamente la formazione titolare, preservando ben dieci elementi in vista del match di martedì prossimo a Napoli in Champions League.

Bologna-Milan, Pioli quasi come Ancelotti nel 2003 — Il solo Mike Maignan in campo, poi dieci seconde linee. Un turnover così ampio, in casa rossonera, ha ricordato il quotidiano torinese, non si vedeva da venti anni, più precisamente dal 24 maggio 2003. Quel giorno, infatti, in occasione di Piacenza-Milan, ultima giornata di campionato che precedeva la finale di Champions a Manchester tra i rossoneri e la Juventus di Marcello Lippi, l'allora tecnico del Diavolo, Carlo Ancelotti, cambiò ben undici calciatori.

Il Milan scese in campo con Valerio Fiori in porta; Thomas Helveg, Mirko Stefani, Martin Laursen e Catilina Aubameyang in difesa; Ibrahim Ba, Cristian Brocchi (che fu autore di una doppietta in quel match del 'Garilli'), Fernando Redondo e Samuele Dalla Bona a centrocampo, con Michele Piccolo ed Alessandro Matri in attacco. I rossoneri persero quel match, inutile ai fini della classifica in Serie A, per 4-2.

Grande chance per chi finora ha giocato poco — Oggi, invece, in occasione di Bologna-Milan, il Diavolo è alla ricerca di punti Champions e la situazione è completamente differente rispetto a venti anni fa. Simon Kjær non è neanche partito per Bologna e, secondo 'Tuttosport', un cambiamento così drastico, specialmente tra centrocampo ed attacco, può rappresentare una trappola molto insidiosa per il Milan di Pioli. I concetti di gioco, è vero, sono sempre gli stessi: ma abbassando la qualità degli interpreti si può incorrere in notevoli difficoltà.

A Bologna, dunque, spazio al 'Milan B' e chance per gente come Fodé Ballo-Touré e Aster Vranckx che, in stagione, ha trovato poco spazio e che sono in cerca di riscatto, ma anche per Charles De Ketelaere, Ante Rebić e Divock Origi. I quali avrebbero dovuto rappresentare dei fattori nel corso dell'anno e che, al contrario, non hanno mai trovato il guizzo giusto. CDK torna titolare quasi tre mesi dopo Milan-Sassuolo 2-5 del 29 gennaio scorso: chance importante per ritrovare giocate e gol.

Il focus, però, sarà anche su Rebić e Origi, che in Milan-Empoli 0-0 hanno fatto presenza, senza lasciare il segno e, infine, su Vranckx, che debutta in rossonero dal 1': finora, il giovane e promettente centrocampista belga ha giocato solo spezzoni di gara. Uscito dai radar dopo Milan-Roma 2-2 di gennaio, ora toccherà a lui far vedere di cosa sia capace, anche per meritarsi il riscatto nel calciomercato estivo. Milan, colpo di mercato in casa PSG? Le ultime news >>>