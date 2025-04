Biglietti Milan-Bologna, finale di Coppa Italia: prezzi e fasi di vendita

Ieri la Lega Serie A , con un comunicato stampa, ha ufficializzato prezzi e modalità di vendita dei biglietti per Milan-Bologna , la finale della Coppa Italia 2024-2025 in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ne ha parlato diffusamente 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Bologna, tutto sui biglietti per la finale di Coppa Italia

Il costo dei biglietti: 40 euro per le Curve, 60 per i Distinti, 130 per la Tribuna Tevere Laterale; poi 170 per la Tribuna Tevere, 180 per la Tribuna Monte Mario Laterale e, infine, 220 euro per la Tribuna Monte Mario. I non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore pagheranno, invece, 50 euro.