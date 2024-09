Con Roma e Lille, infatti, non ha disputato la Champions League e nella sua prima gara, con il Milan, ha perso a 'San Siro' (1-3) al cospetto del Liverpool. Come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, la Germania porta bene a Fonseca. La sua ultima vittoria in Champions League? TSG Hoffenheim-Shakhtar Donetsk 2-3, con gol di Taison allo scadere, il 27 novembre 2018.