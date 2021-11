Atlético-Milan, Tonali: “Possiamo vincere” | Champions League News  

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha presentato Atlético Madrid-Milan, 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Tonali è apparso carico: «Non vedo perché, dopo essere stati superiori all' Atlético in undici contro undici, non li si possa mettere in difficoltà anche stavolta: siamo gli stessi, e finora ci è mancata solo la vittoria. Quindi bisogna fare uno step in più», ha detto il centrocampista del Milan in conferenza stampa a Milanello .

Chiosa sui progressi da lui evidenziati in questa fase iniziale della stagione. Un altro Tonali rispetto a quello visto nella sua prima annata in rossonero. «Mi sento molto cresciuto, e in grado di dare qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Devo solo continuare così, senza farmi illudere dai complimenti. La partita contro l'Atlético può condizionare in positivo anche il nostro futuro. Ma sappiamo bene di aver giocato alla pari con tutti: possiamo dire la nostra anche a Madrid». Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>