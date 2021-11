Atlético-Milan, Pioli: “L’ultima occasione” | Champions League News

Stefano Pioli ha presentato ieri i temi principali di Atlético Madrid-Milan, 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Atlético Madrid-Milan, partita della 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022, in conferenza stampa ieri a Milanello. Le dichiarazioni dell'allenatore di Parma sono state riportate, tra gli altri quotidiani sportivi questa mattina in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Abbiamo analizzato nel dettaglio l'Atlético, sarà semplice stimolare la mia squadra - ha detto Pioli sulla trasferta di Madrid -. È una grande partita contro un grande avversario, è l'ultima occasione per sperare di rimanere in Champions League. Finora abbiamo affrontato avversari di altissimo livello, sfidandoli abbiamo capito e dimostrato di potercela giocare quasi alla pari ma ci è mancato sempre qualcosa. A Madrid dovremo essere bravi in tutto per vincere».

Il Milan di Pioli ha perso 3-4 a Firenze l'ultima in campionato. Cosa dovrà fare, dunque, per avere la meglio sull'Atlético Madrid? Così il tecnico rossonero: «Arriviamo da una sconfitta ma non sarà questa la molla per avere una motivazione in più per la gara di Madrid, sappiamo quanto sia importante la partita e quanto sarà difficile contro un avversario così esperto, così pronto a giocare ad un certo livello in Champions. Però dobbiamo e vogliamo provare ad essere una squadra ancora coraggiosa e pericolosa per provare a portare a casa la vittoria».

«E’ una grande opportunità per dimostrare che in questo percorso europeo stiamo crescendo nonostante i risultati non siano quelli che ci auguravamo, ma stiamo cominciando ad essere vicini alle grandi squadre - ha detto Pioli su Atlético Madrid-Milan -. Avrei preferito giocare a Milano però è bello giocare in questi stadi contro avversari forti. Poi è chiaro che dobbiamo alzare il nostro livello di prestazione, questo sicuramente sì. E assolutamente dobbiamo gestire meglio le situazioni nelle due aree di rigore, che poi sono state le due situazioni che ci hanno penalizzato domenica scorsa».

Chiosa sulla squadra di Diego Pablo Simeone: «L'Atlético è una delle squadre che più recupera i risultati nel finale, non mollano mai: ci vorrà molta attenzione fino al 95esimo. A prescindere dalla presenza o meno di Antoine Griezmann, loro hanno una squadra davvero competitiva. Crediamo di potercela giocare alla pari, come all'andata», ha raccontato Pioli. Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>