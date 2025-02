Arbitri, con il Milan quest’anno è un disastro: dossier ricco di episodi

Milan furioso con gli arbitri per quanto accaduto ad Empoli, ma non solo: in questa stagione il dossier rossonero è veramente troppo ricco

11 febbraio 2025

Ieri pomeriggio, in occasione della conferenza stampa di presentazione di João Félix a 'Casa Milan', Zlatan Ibrahimović - Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero - ha annunciato una lettera di protesta nei confronti dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) per i tanti torti arbitrali subiti dal Milan in questa stagione: un dossier ricco di episodi.

Milan, gli arbitri non ti vogliono bene in questa stagione — "Non è la prima volta che succede", ha evidenziato Ibra in conferenza commentando la pessima direzione di gara di Luca Pairetto in Empoli-Milan. Ma a cosa si riferiva, nello specifico? 'Tuttosport' oggi in edicola, limitandosi al solo campionato, ha evidenziato quelli più eclatanti.