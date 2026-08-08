L'attesa è finita a Giacarta, in Indonesia, dove questo pomeriggio alle ore 14:00 italiane il Milan di Rúben Amorim affronterà il Chelsea di Xabi Alonso sul prato del suggestivo Gelora Bung Karno Stadium. La sfida, che rappresenta la seconda e ultima tappa della tournée asiatica pre-campionato del Diavolo, non sarà un semplice test amichevole: come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il match metterà in palio la Indonesian Super Cup 2026. L'evento sarà impreziosito dal debutto assoluto in campo della nuova terza maglia rossonera realizzata da PUMA, davanti a una cornice di pubblico importante che ha già visto polverizzati oltre 45mila biglietti dei 70mila disponibili.

In palio la Indonesian Super Cup: regolamento e debutto per il Black Kit firmato PUMA

La sfida tra i Blues e i rossoneri si preannuncia agonisticamente vera proprio per la presenza del trofeo in palio. Il regolamento della manifestazione prevede infatti che, in caso di parità al triplice fischio dopo i 90 minuti regolamentari, si procederà direttamente alla battuta dei calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Un ulteriore motivo di interesse per i tifosi asiatici, accorsi in massa anche per ammirare da vicino il nuovo "Third Kit" del Milan, ricordato stamane sulle colonne di Tuttosport.

La nuova divisa, caratterizzata da un elegante fondo nero arricchito da accattivanti bordi rossi fluorescenti, è stata tenuta a battesimo soltanto poche ore fa nel cuore della capitale indonesiana. All'esclusivo evento promozionale organizzato dal club di Via Aldo Rossi e dallo sponsor tecnico PUMA hanno partecipato testimonial d'eccezione del calibro di Strahinja Pavlović, Alexis Saelemaekers, Luka Modrić e il bomber Gonçalo Ramos, catalizzando l'entusiasmo dei tantissimi sostenitori locali presenti a Giacarta.

La logistica del rientro: tre giorni di riposo prima del raduno a Milanello con i francesi

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Subito dopo la conclusione del match contro la formazione di Xabi Alonso, la spedizione rossonera si trasferirà immediatamente verso l'aeroporto internazionale di Giacarta per imbarcarsi sul volo charter che riporterà la squadra in Italia. Al rientro in patria, l'allenatore portoghese concederà una meritata parentesi di riposo ai suoi calciatori: Amorim ha infatti decretato tre giorni di totale relax per smaltire le fatiche della tournée e i pesanti carichi di lavoro legati al jet lag asiatico.La ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Milanello è ufficialmente fissata per mercoledì 12 agosto. Sarà una data cruciale per il prosieguo della preparazione estiva, poiché coinciderà con il rientro in gruppo dei nazionali francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot. I due transalpini, che hanno goduto di un periodo di vacanze supplementare dopo le fatiche accumulate con la Francia nelle fasi finali dell'Europeo, si aggregheranno ai compagni per iniziare la rincorsa alla migliore condizione atletica in vista del debutto in Serie A.