Ambulanti fuori San Siro in protesta contro Inter e Milan: il motivo

Gli ambulanti fuori San Siro , come scrive 'Il Corriere della Sera' edizione Milano, hanno protestato ieri sera durante Milan-Monza non servono cibo, ma regalando solamente bottigliette d'acqua. Una protesta accompagnata da striscioni, volantini e cartelli, per esprimere il dissenso verso Milan e Inter . Il quotidiano riporta le parole di Giacomo Errico, presidente di Apeca (associazione di Confcommercio che rappresenta gli ambulanti milanesi).

Ambulanti fuori San Siro, si alza la protesta contro Milan e Inter: "Vorrebbero far scomparire tutti"

«Siamo tutti qui, abbiamo aperto ma non vendiamo, offriamo soltanto l’acqua per chi viene a vedere la partita e ha bisogno di bere. Gli ambulanti di San Siro sono consorziati all’interno dell’area stadio dal 1962 ma il loro contratto non viene rinnovato in vista del nuovo progetto sull’area. Vorrebbero far scomparire tutti gli operatori che trattano merchandising, come magliette, cappellini, sciarpe, perché vogliono prendersi loro questo mercato. Magari con qualche megastore che vende materiale ufficiale a prezzi esorbitanti, negando a tante persone di trovare sulle bancarelle prodotti non originali ma abbordabili».