Allenatore Milan, Allegri piace molto: il possibile incastro. Ma si rischia di ...

"Ora la palla passa a Conte, anche se il Napoli - comunque vada il summit con Antonio - non intende farsi trovare impreparato. Tanto da aver già sondato il terreno per Max Allegri come eventuale sostituto. Il tecnico livornese si legherebbe fino al 2027 con opzione per il 2028. Spettatore interessato alla vicenda pure il Milan che vorrebbe Allegri, ma - in caso di addio di Conte - rischia di arrivare in ritardo, visto che il ds partenopeo Giovanni Manna si è mosso in anticipo in virtù dell'ottimo rapporto sviluppato con Allegri ai tempi della Juve. Domani parata e giro della città del pullman scoperto con a bordo i calciatori del Napoli. La grande festa è appena iniziata all'ombra del Vesuvio; mentre martedì i tesserati azzurri saranno ricevuti in Vaticano dal Papa".