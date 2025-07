Allegri, ritorno al Milan con entusiasmo: la ricetta per una partenza lanciata

Una partenza lanciata richiede una preparazione attenta, curata in ogni dettaglio. Esattamente ciò che si è prefissato Allegri per quest'estate. In questa chiave va letta la decisione di iniziare gli allenamenti prima di tutte le altre squadre di Serie A. Diversi i motivi di tale scelta: motivi atletici e, soprattutto, tattici - come sottolinea la rosea.

Gli ingredienti per una partenza lanciata — Un mese abbondante di preparazione può infatti permettere ai giocatori di smaltire meglio i pesanti carichi di lavoro. Venendo alla tattica, invece, l'allenatore ha avvertito la necessità di trasmettere quanto prima i concetti basilari della sua idea di calcio. Dando per assodato che il modulo di partenza sarà il 4-3-3, nelle prime uscite è saltata agli occhi la cura della fase difensiva. I rossoneri non hanno disdegnato di mettersi a 5 dietro, respingendo gli attacchi di Arsenal e Liverpool, e hanno mostrato un'ottima solidità. Tale solidità, però, non può essere figlia solamente di principi tattici ben assimilati e messi in pratica.

Ci deve essere qualcosa in più e questo qualcosa in più si chiama mentalità. La mentalità vincente di un allenatore che vuole confermarsi ad alti livelli e vuole riportare il Milan laddove merita il prima possibile. Per far ciò esiste un'unica strada da percorrere: concentrarsi sul lavoro intenso di queste settimane, senza nessun alibi. Da questo punto di vista, è bello vedere come Allegri non stia mai parlando di calciomercato alla stampa. A Furlani e Tare appartiene quel compito. A lui, invece, il compito di ricavare il meglio dalla rosa a disposizione.