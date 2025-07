Milan, Pulisic sempre decisivo: quale ruolo con Allegri? Probabilmente ...

Milan, Pulisic di nuovo protagonista durante la seconda uscita dei rossoneri di Massimiliano Allegri. L'esterno ha servito un bellissimo assist per Leao sbloccando la partita, ma ha espresso qualità e grande calcio in tutto il primo tempo della gara contro il Livepool. Come al solito Pulisic, nonostante il cambio in panchina, resta fondamentale per il Diavolo. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la sua partita contro i reds. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA