Acquisto stadio San Siro, Sala a Milan e Inter: “Aspetto la vostra proposta”

"L'Amministrazione deve procedere a una tempestiva programmazione"

Sala, quindi, ha proseguito così nella sua missiva a rossoneri e nerazzurri. "Come ho precisato in precedenti occasioni, data anche la rilevanza del progetto e la complessità del contesto normativo, procedurale e fattuale in cui si inserisce, questa Amministrazione deve poter procedere a una tempestiva pianificazione e programmazione delle proprie valutazioni e decisioni in ordine al futuro dell'attuale impianto". Qualora il documento non arrivasse oggi a Palazzo Marino, Milan e Inter dovranno recarsi in serata in Comune per un summit con il Sindaco.