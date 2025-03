Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sull' offerta di Milan e Inter al Comune di Milano per l' acquisto dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro , delle aree circostanti e dei permessi di costruzione del nuovo stadio che dovrà avvenire nel quartiere.

Palazzo Marino, infatti, da giorni aspetta che Milan e Inter presentino il 'Docfap', una documentazione di alternative progettuali (250 pagine) contenente anche la loro proposta d'acquisto ma ancora non è arrivato nulla. Motivo per cui Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, aveva prima inviato una lettera ai due club sollecitandoli a 'battere un colpo' e ha poi invitato rossoneri e nerazzurri ieri sera in Comune per discutere della questione.