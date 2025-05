Acerbi, “Inter, il suo posto nel mondo dopo l’esperienza negativa al Milan”

Francesco Acerbi, autore del terzo gol nerazzurro in Inter-Barcellona 4-3 di Champions League, ha giocato per poco in passato nel Milan

Daniele Triolo Redattore 8 maggio 2025 (modifica il 8 maggio 2025 | 11:17)

Francesco Acerbi, autore del terzo gol nerazzurro in occasione di Inter-Barcellona 4-3, ritorno della semifinale della Champions League 2024-2025, come si ricorderà ha giocato, per un breve periodo, anche nel Milan, tanti anni fa. Accadde nel 2012. Il classe 1988, allora 24enne, in comproprietà tra Genoa e Chievo, arrivò in rossonero per 4 milioni di euro: il Milan rilevò la metà del cartellino in possesso dei veronesi. La sua esperienza, però, non fu edificante.

Appena 10 partite tra Serie A (6), Coppa Italia (2) e Champions League (2) per far ritorno al Genoa, in cambio della metà di Kévin Constant, nel gennaio 2013. E concludere il ciclo dei suoi trasferimenti tornando subito in prestito al Chievo. Acerbi, in futuro, dirà come la sua avventura al Milan non sia andata principalmente per suoi demeriti. Perché, rispetto all'atleta e all'uomo che è adesso, non aveva la testa giusta.