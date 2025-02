Milan, Abraham punta a farsi confermare in rossonero — Dopo entrambi i gol segnati in Milan-Roma di Coppa Italia, Abraham non ha esultato per rispetto dei suoi ex tifosi. I quali, però, lo hanno subissato di fischi nel momento della sua sostituzione con Santiago Giménez. Uditi i fischi, Abraham ha prima applaudito i tifosi del Milan. Poi, rivolgendosi al settore ospiti, ha mimato di aver alzato - con la maglia della Roma - la Conference League due anni fa. Pur sempre un trofeo europeo.

Abraham si giocherà, con Santiago Giménez, una maglia da titolare in vista di Empoli-Milan di domani pomeriggio al 'Castellani'. L'inglese, per 'Tuttosport', è in vantaggio sul 'Bebote', per via delle migliori condizioni fisiche. Con la prospettiva, poi, che le gerarchie si invertano in vista di Feyenoord-Milan, andata dei playoff di Champions League del prossimo mercoledì di coppa.

Insidierà la prossima titolarità del bomber Giménez — Milan e Roma, nei prossimi mesi, si parleranno per capire se ci saranno i margini per trovare un accordo per lo scambio dei cartellini di Abraham e Saelemaekers. Il centravanti vuole rimanere a Milano. Dove c'è una nutrita colonia inglese formata da lui, dall'amico di sempre Fikayo Tomori, da Ruben Loftus-Cheek e ora anche da Kyle Walker. Anche perché sa che nella Capitale, qualora dovesse farvi ritorno, sarebbe soltanto di passaggio, visto il rapporto non idilliaco con i tifosi.

Abraham è consapevole, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, che presto Giménez diventerà titolare del Milan. Ma lotterà per insidiarlo e per conquistarsi l'ambita riconferma.