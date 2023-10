PSG-Milan, Luis Enrique: “Al ritorno dovremo giocare come fosse una finale”

"Sono felice, molto felice! Il match è iniziato con degli errori, con una mancanza di fiducia. Nei primi 20/25 minuti direi. Il gol di Kylian ci ha rassicurato, ci ha calmato. E nel secondo tempo penso che siamo stati migliori dei nostri avversari. In una partita di questo livello non puoi dominare l'intera partita. Non abbiamo sofferto in fase difensiva, ma non siamo stati precisi. Quindi invece di essere nella metà campo avversaria, eravamo più nella nostra metà campo. Nel secondo tempo penso che i giocatori siano stati liberati dal gol. Avevamo più fiducia e la partita è iniziata con il gol di Ousmane. È un peccato che sia stato negato, ma poi la squadra ha continuato a creare occasioni. E alla fine è una vittoria molto bella. È bello vedere il Parco dei Principi a questo livello e che i nostri tifosi si divertano. Adesso dobbiamo pensare al campionato, ma quando si parla di Champions dobbiamo pensare a vincere a Milano, giocando come se fosse una finale". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>6