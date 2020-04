Prandelli: “Calcio pronto tra due mesi, ma persone forse no”

ULTIME MILAN – I dati sono incoraggianti in Italia, ma il definitivo superamento dell’emergenza Coronavirus è ancora molto lontano. Tuttavia, si ragiona già su quando si potrebbe riprendere a giocare a calcio. Molti sono scettici su questa idea, quanto meno in tempi brevi. Tra questi anche Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell’Italia, che ha rilasciato un’intervista al Mattino: “Magari il calcio sarà pronto a ripartire tra due mesi, ma non sono sicuro che tra due mesi le persone saranno pronte per il calcio e per mettersi così in fretta alle spalle i lutti e le paure. Fatico a credere che sia così semplice tornare a vedere le partite, passare dalle bare che escono in fila sul camion dell’esercito a fare il tifo per i giocatori che corrono sul terreno di gioco”. Ha parlato Jeremy Menez… SCOPRI DI PIU’ >>>

