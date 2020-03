NEWS MILAN – Simon Kjaer non è stato convocato per la gara di oggi in programma alle 15.00 contro il Genoa perché non ha ancora ultimato il percorso di recupero dalla lesione al bicipite femorale sinistro. Per la lista completa dei convocati rossoneri, continua a leggere>>>

