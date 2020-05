PM – Kessie è in arrivo a Milano: ultimo a rientrare in casa Milan

MILAN NEWS – Dopo circa due mesi Franck Kessie è riuscito a fare rientro in Italia dalla Costa D’Avorio. Il centrocampista è l’ultimo ad aver fatto rientro nel nostro Paese della rosa rossonera e ora il Milan è in attesa dell’autorizzazione dalla FIGC e dalla Regione Lombardia per sostenere i test medici.

La situazione con il paese africano si è sbloccata. Kessie atterrerà a Bologna per poi viaggiare verso il capoluogo lombardo. Sosterrà due tamponi, uno già oggi, e se risulterà in entrambi negativo potrà riaggregarsi al gruppo di Stefano Pioli.

Intanto, ieri Ibrahimovic è tornato ad allenarsi a Milanello>>>

