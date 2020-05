Corsa e sorrisi: Ibrahimovic a tutto Milan, ma il futuro rimane incerto

MILAN NEWS – Primo allenamento a Milanello ieri per Zlatan Ibrahimovic dal suo rientro dalla Svezia. Dopo due mesi, finalmente i tifosi rossoneri hanno potuto rivivere la normalità e vedere l’attaccante svedese correre, sorridere e fare fatica con la maglia del Milan. Dopo averlo visto allenarsi e giocare con l’Hammarby e rilasciare post criptici sui social, i tifosi milanisti hanno potuto vedere nuovamente Ibra in maglia rossonera e calcare i prestigiosi prati di Milanello.

Ibra si è allenato ieri mattina col primo gruppo, tra questi anche Donnarumma, Bennacer, Romagnoli, Kjaer, Calabria e Daniel Maldini. Lo svedese ha avuto modo anche di ritrovare Stefano Pioli, con cui il dialogo non è mai mancato nemmeno nei due mesi in cui Zlatan era a Stoccolma. Il rapporto tra i due è ottimo e consolidato e per molti è addirittura legato. Se rimarrà l’uno resterà anche l’altro. Ma ad oggi le possibilità che l’allenatore emiliano sia il tecnico dei rossoneri anche l’anno prossimo sono davvero basse.

Per quanto riguarda Ibra, presto ci sarà l’incontro con Ivan Gazidis che chiarirà il suo destino. Tra l’ipotesi che resti al Milan e ritorni all’Hammarby, avanza – secondo la Gazzetta – anche quella di un club di Serie A che gli permetta di chiudere la carriera in Italia. Al Milan comunque resterà almeno fino al termine della stagione. Dopo i due tamponi negativi ha ripreso possesso dell’appartamento in centro Milano – mostrando come al solito la sua umiltà via social – ed è tornato ad allenarsi. Vuole chiudere l’annata al meglio, magari andando in doppia cifra come gli succede da 15 anni a questa parte.

Ieri, poi, ha postato un altro messaggio via social: questa volta non ha dato spazio ad interpretazioni

