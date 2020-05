MILAN NEWS – Dio è tornato. Stavolta anche in campo. Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è allenato oggi al centro sportivo di Milanello, in maniera individuale, dopo la fine anticipata della sua quarantena per il doppio tampone negativo effettuato in questi giorni.

Lo svedese ha pubblicato, sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘, uno scatto dell’allenamento odierno con una didascalia piuttosto laconica: “Milan“.