PM – Borini, Caldara e Reina: presto le ufficialità delle cessioni

CALCIOMERCATO MILAN – In molti si stanno chiedendo il motivo per cui Reina, Borini e Caldara si stanno allenando con altre squadre, ma ancora non sono arrivate le ufficialità. Ebbene, come appreso dalla nostra redazione, i comunicati ufficiali riguardo le loro partenze arriveranno nelle prossime ore. L’allungamento dei tempi è dovuto essenzialmente a questioni legate a iter burocratici. La cessione che ha fatto più discutere è certamente quella di Caldara: il Milan ha fatto bene a lasciarlo andare? Continua a leggere>>>

