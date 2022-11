Pellegatti: “Milan protagonista al Mondiale. Sul rinnovo di Leao…” | News

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sui calciatori impegnati in Qatar

Intervistato da 'TMW', Carlo Pellegatti ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sui calciatori impegnati in questo Mondiale.

Sulle prestazioni dei rossoneri dopo la prima giornata in Qatar: "I Campioni della Serie A sono protagonisti anche nel mondo: Theo, Giroud, Rabiot e, per ultimo in ordine di tempo, Rafael Leao. Sono molto contento che i giocatori del Milan stiano confermando di essere dei campioni a livello mondiale; è chiaro che, con queste prestazioni, anche le importanti partite degli ottavi e - ci auguriamo dei quarti - di Champions League vedranno un Milan con dei giocatori coscienti della propria forza internazionale: se Theo, Giroud o Leao dovessero diventare Campioni del Mondo - manca ancora tanto eh - sarebbero ancora più consci di affrontare degnamente avversari di altissimo livello. So che su questo c'è qualche divergenza, perché alcuni vorrebbero che i propri giocatori tornassero a casa il prima possibile, ma io, rispettando le opinioni di tutti, sono molto orgoglioso della rete di Leao; la definisco un gol col sorriso, perché accompagna il tiro a giro sorridendo".

Su Leao e Theo partiti inizialmente dalla panchina: "Aggiungo una cosa: Giroud non è stato convocato per diverse sessioni prima di questo Mondiale; stando a due mesi fa, tra 10 giorni il francese si sarebbe presentato tra 10 giorni a Milanello... Questo è un bene, perché significa che questi calciatori giocano in una squadra competitiva, guardata in Europa e che, rispetto a qualche anno, è un gran bel biglietto visita: chi viene al Milan sa di venire in una squadra in cui si possono avere mille opportunità".

Pellegatti sulla difficoltà del rinnovo di Leao: "Il Milan si augura, credo, un buon Mondiale... Non esageriamo con un Leao capocannoniere assoluto del Mondiale, perché, a quel punto, invece di essere due o tre, si troverebbero sei-sette squadre fuori dalla porta! Le difficoltà per il rinnovo sicuramente aumentano in casa di ottime prestazioni di Leao".

Sul prezzo di Leao che potrebbe aumentare: "Rispondo usando il tono del protagonista de 'La Grande Bellezza': il Milan partecipa alle aste, non le subisce".