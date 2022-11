Ziyech perché si e perché no: i pro e contro della possibile operazione

Ziyech, i pro e i contro

Partiamo con i pro: Hakim Ziyech è un calciatore di livello internazionale. Un esterno destro che, come detto, manca tremendamente nella rosa del Milan. Se dall'altra parte del campo ci sono due macchine come Leao e Hernandez, a destra i rossoneri possono contare più sulla parte difensiva con Calabria rispetto all'attacco. Per questo inserire un calciatore come il marocchino costringerebbe le difese a prestare più attenzione anche su quel lato del campo. Il che vuol dire toglierne un po' a sinistra, con tutte le conseguenze del caso. Il mancino di Ziyech potrebbe essere cruciale per saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Un po' quello che cerca di fare Junior Messias. In più aggiungerebbe un gran tiro da fuori e ottime capacità sui calci piazzati. La formula poi potrebbe essere conveniente: un prestito con diritto di riscatto porterebbe i rischi dell'operazione vicini alla zero per il Milan.