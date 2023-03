Nazionali – USA, convocato Dest del Milan per i prossimi impegni

Il terzino del Milan, ma di proprietà del Barcellona, Sergiño Dest, è stato convocato dagli USA per i prossimi impegni

Dopo la notizia giunta in giornata della convocazione nella Nazionale della Svezia per Zlatan Ibrahimovic, un altro rossonero ha risposto presente alla chiamata della selezione del suo Paese. In vista degli impegni contro Grenada ed El Salvador, gli USA hanno ufficializzato la lista di coloro che potranno prendere parte alla doppia sfida.