Ibrahimovic dal 1′ contro l’Udinese? Ecco a quando risale la sua ultima da titolare

Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare titolare in Udinese-Milan: ecco a quando risale la sua ultima partita giocata dal primo minuto

Enrico Ianuario

Scalpita Ibrahimovic, e non potrebbe essere altrimenti. Nonostante i 41 anni, l'attaccante svedese non ha assolutamente intenzione di essere una comparsa nel Milan bensì vorrebbe essere un protagonista come dichiarato da lui stesso alcune settimane fa. Zlatan è stato fermo per tanto tempo a causa di un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a giocare col contagocce nella seconda parte della scorsa stagione e di guardare i suoi compagni di squadra in televisione o nella panchina supplementare di San Siro. Adesso che è tornato a disposizione di Pioli, Ibrahimovic ha giocato degli spezzoni di gara contro Atalanta, Fiorentina e Salernitana.

Con la squalifica di Olivier Giroud, Stefano Pioli dovrà affidarsi ad un altro attaccante per la trasferta di Udine, in programma sabato alle 18.00. Origi continua a deludere mentre Rebic è praticamente sparito dai radar. Dunque la scelta potrebbe ricadere su Zlatan Ibrahimovic, il quale giocherebbe dal primo minuto una partita di campionato dopo tantissimo tempo. A proposito: quando è stata la sua ultima partita da titolare? E' questa la domanda che si pongono tanti tifosi del Milan, i quali hanno sempre tanto piacere nel vedere in campo il fuoriclasse svedese.

L'ultima partita disputata da titolare di Zlatan Ibrahimovic è un Milan-Juventus datato 23 gennaio 2022. Più di un anno fa, ma come già detto poco prima Ibra è stato fermo per diverso tempo a causa dell'infortunio al ginocchio. Il suo ultimo gol, invece, risale a pochi giorni prima della sua ultima da titolare, vale a dire il 9 gennaio 2022 contro il Venezia, gara terminata 3-0 in favore dei rossoneri. Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di essere una comparsa ma uno su cui Pioli e i suoi compagni di squadra possano fare affidamento. Nonostante l'età avanzata e reduce da un grave infortunio, il numero 11 del Milan vuole smentire coloro i quali dubitano ancora delle sue qualità. Milan, che rimpianto: il retroscena sul colpo mancato in attacco.

