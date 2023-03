Milan, che rimpianto! Il retroscena sul colpo mancato in attacco | News

L'attacco del Milan in questa stagione sta facendo più fatica di quanto si potesse aspettare. Esclusi Giroud e Leao (anche se qui si dovrebbe aprire una parentesi a parte), il resto del parco attaccanti del club rossonero sta faticando più del dovuto. Basti pensare a gente come Rebic, Origi e Ibrahimovic che in totale hanno segnato la miseria di appena cinque gol complessivi in questa stagione. Certo, lo svedese assume un ruolo marginale in questo impietoso dato, in quanto è rientrato da pochissimo dopo essere stato fermo per il grave infortunio al ginocchio, ma gli altri due attaccanti non hanno giustificazioni. Anzi, Origi era stato acquistato in estate, a parametro zero, per poter aggiungere qualità, esperienza e gol non solo al reparto d'attacco, ma al resto della giovane squadra campione d'Italia in carica.