Nazionali – Svezia, convocato Ibrahimovic per i due impegni di marzo

Ibra è il top scorer della Svezia

Bella gratificazione, dunque, per Ibra che, a 41 anni suonati, rientrato da pochissimo a giocare in rossonero in seguito all'operazione di ricostruzione dei legamenti crociati del ginocchio sinistro, riconquista anche la selezione scandinava. Finora, per Zlatan, ben 62 gol in 121 partite con la Svezia: è il top scorer gialloblu di tutti i tempi. Milan, svolta per il rinnovo di Leao? Il punto >>>