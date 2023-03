Milan, svolta per il rinnovo di Leao? “Fiducia crescente. Ecco perché”

Rafael Leao e il Milan sarebbero più vicini al rinnovo del contratto. Questi, almeno, gli ultimi 'rumors' che arrivano dai bene informati ...

Daniele Triolo

Rafael Leao e il Milan, come noto, sono da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Una trattativa molto complicata, un po' per le richieste (alte) dell'attaccante portoghese e del suo entourage. Un po' perché, sul giocatore, ci sono tantissime squadre in Europa. Tra tutte, come abbiamo scoperto noi di 'PianetaMilan.it' qualche giorno fa, in particolare il Manchester United.

Ora, però, sembra che la situazione stia migliorando. Anzi, sembrerebbe volgere verso il felice esito dei negoziati. Una notizia, questa, che va anche un po' in controtendenza rispetto a quanto si era evinto in questi giorni. A dare gli aggiornamenti - positivi - sulla vicenda del possibile rinnovo del contratto di Leao con il Milan è stato, in queste ore, il collega Gianluigi Longari di 'SportItalia', solitamente bene informato sul mercato italiano e internazionale.

"Situazione complicata e nebulosa", ha scritto Longari sul tema del rinnovo di Leao con il Milan, "ma paradossalmente non a causa della volontà comune che sarebbe quella di proseguire l'avventura professionale in maniera congiunta. Sono gli aspetti collaterali ad avere un peso specifico piuttosto importante nella vicenda".

In particolare, come risaputo, la multa che l'attaccante classe 1999 è stato condannato a pagare allo Sporting Lisbona, società che lo ha cresciuto e lanciato, per la rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta da Leao nel 2018. E per la quale, a distanza di anni, i Tribunali hanno stabilito un indennizzo da versare ai 'Leões'.

Ma per 'aspetti collaterali' si intende anche la doppia firma di Leao con altrettanti agenti (Ted Dimvula e Jorge Mendes), i quali, "ognuno tenendo fede ai propri interessi", il commento di Longari, si stanno occupando di sbloccare la vicenda in un senso o in un altro.

Quale sarebbe, dunque, la novità nella trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan? Per il collega di 'SportItalia', in casa rossonera c'è "fiducia crescente" sulla positiva risoluzione della vicenda. Perché? Cosa sarebbe cambiato rispetto agli aggiornamenti di cui eravamo in possesso negli ultimi giorni?

"Schiarita sul fronte Sporting: rossoneri pronti e disponibili ad occuparsi della gestione delle pendenze qualora il deal sul rinnovo dovesse andare a buon fine", ha spiegato Longari. "Con l'aggiunta di pagamento degli interessi che i lusitani ritengono siano maturati nel frattempo".

"E poi - ha concluso il giornalista di 'SI' - anche in merito alle richieste sul fronte Leao che i rossoneri si sono mostrati disponibili ad accogliere. A questo punto la palla passa totalmente sui piedi del portoghese". Che sia la volta buona per arrivare ad un accordo che farebbe tutti felici, contribuendo, magari, a far rifiorire Leao anche sul terreno del gioco? Milan, Maldini incontra Mendes: il motivo >>>

