Nazionali, l’amichevole Germania-Italia si giocherà a porte chiuse: le info

NEWS – Ora è ufficiale. Germania-Italia, amichevole in programma a Norimberga il prossimo 31 marzo, si disputerà a porte chiuse. A comunicarlo la federazione calcistica tedesca. A tal proposito la FIGC ha ovviamente comunicato che è sospesa la vendita dei biglietti riservati ai tifosi italiani: il rimborso avverrà tramite il circuito Vivaticket per i residenti in Italia, mentre all’estero Travelclub si occuperà dei biglietti venduti dalla Germania, Svizzera, Austria e Belgio. Intanto anche Massara dovrebbe lasciare il Milan. Per lui un ritorno al passato, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android