Napoli-Milan, Spalletti: “Dobbiamo essere noi stessi”

Luciano Spalletti , allenatore del Napoli , ha parlato della partita di domani tra i partenopei e il Milan , valida per la partita di ritorno dei quarti di Champions League. Ecco le sue parole a Sky.

"Non dobbiamo deformarci, dobbiamo essere noi stessi facendo vedere ciò che abbiamo fatto vedere durante tutto il campionato. Serve una bella prestazione, non ci sono altre strade. Ci siamo appuntati ciò che è successo nelle partite precedenti, da cui siamo usciti con qualche svantaggio, ma senza rimorsi".

Sulle partite contro il Milan: "Quello che abbiamo davanti è un avversario tosto, composto bene, con tutte le qualità: ha tecnica, ha forza fisica, ha ripartenza, ha strappo per andare da una parte all'altra del campo; è stata costruita per grandi successi e grandi risultati. Bisognerà essere all'altezza della situazione. Noi dovremmo essere squadra compatta, interpretando bene le situazioni: se gli concediamo campo aperto e non siamo bravi a soffocare subito loro sono bravi a sfruttare le ripartenze".