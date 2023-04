Napoli-Milan, Pioli: “Sarà una partita esaltante. Ci si gioca la semifinale”

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha parlato della partita di domani tra i rossoneri e il Napoli , valida per la partita di ritorno dei quarti di Champions League. Ecco le sue parole a Milan TV.

Su Napoli-Milan : "Normale che ci sia motivazione e determinazione per passare il turno. Ci aspettiamo un altro ambiente rispetto al campionato, questo ci può dare la carica"

Sul piano tattico: "Qualcosa potrebbe di nuovo cambiare. Strano incontrarci tre volte in pochi giorni. Sarà una partita esaltante. Parliamo di una possibilità di arrivare in semifinale di Champions. Sarà una partita di alto livello. C'è fiducia e conosciamo le nostre possibilità. Sicuramente scenderemo in campo con fiducia".