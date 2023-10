Milan, occasione sprecata con il Napoli: a godere sono Inter e Juventus

Il giorno dopo fa disperare ancora di più. Il Milan esce dal Maradona con un solo punto, a dispetto di un primo tempo sontuoso e un secondo tempo che poteva sicuramente essere gestito meglio. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, la doppietta di Olivier Giroud non coincide con un successo e le parole del centravanti francese nel post partita racchiudono tutto il rammarico dei tifosi. Due punti persi, insomma, di fronte alla necessità di non staccarsi dal treno delle prime posizioni e mettere pressione ad un Inter che vola dopo la vittoria sulla Roma .

Gli infortuni fanno la loro parte, questo è innegabile, poiché perdere ben 3 giocatori a partita in corso non può non influenzare un match intero. Eppure, il Milan c'era e c'è stato per un tempo intero, nel quale ha giocato meglio del Napoli, creato più occasioni e poteva concludere con un divario molto più ampio di un 0-2.