Milan, in difesa spazio ai giovani: da Simic a Bartesaghi

Non un bel periodo per il Milan che sul campo, ha guadagnato solo un punto nelle ultime tre partite giocate. Nel pareggio contro il Napoli di ieri sera sono arrivati anche due stop importantissimi per la difesa: per Kalulu un lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico. Per Pellegrino frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Due notizie pessime per Stefano Pioli che già si ritrova con un Kjaer in dubbio. Al momento, il Milan può contare su solamente due centrali in rosa: Tomori e Thiaw. Troppo poco per poter essere sicuri, anche date le tantissime partite in programma. Una mano potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati, ma non solo: i rossoneri potrebbero avere delle soluzioni in casa.