Milan, per il difensore occhio agli svincolati: da Boateng a Jones

Il Milan ha ricevuto due pessime notizie nella giornata di oggi: per Kalulu lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico. Per Pellegrino frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Entrambi potrebbero saltare molte partite, lasciando i rossoneri con poche soluzioni in difesa almeno fino al prossimo calciomercato di gennaio. Andiamo a vedere insieme qualche possibile nome dalla lista degli svincolati.