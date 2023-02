Monza-Milan, i convocati di Palladino: assente Carlos Augusto

In occasione del match contro il Milan, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati. Escluso Carlos Augusto

Nella serata di sabato 18 febbraio andrà in scena l'interessante incontro di Serie A tra Monza e Milan, valido per il 23° turno di Serie A. Da una parte gli uomini di Pioli vogliono dare seguito al momento positivo sancito dal successo contro il Tottenham in Champions League. Dall'altra i brianzoli proveranno a risalire ulteriormente la china. Tra gli indisponibili di mister Raffaele Palladino continua ad esserci Carlos Augusto.