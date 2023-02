Milan, Tomori torna a disposizione: le novità dall’allenamento

Dopo il successo nell'impegno infrasettimanale di Champions League contro il Tottenham, il Milan di Stefano Pioli si prepara al prossimo impegno in Serie A. L'ostacolo sul cammino dei rossoneri sarà il Monza, in lenta ripresa e che potrebbe dare del filo da torcere al Diavolo. Una sfida, tra l'altro, dal sapore nostalgico, perché vedrà il club di via Aldo Rossi sfidare gli ex dirigenti Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.