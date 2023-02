Calciomercato Milan – Interesse per Pulisic del Chelsea

Il Milan ha chiuso la sessione di calciomercato invernale senza un colpo importante. Per questo, in estate, potrebbe arrivare un giocatore importante, specialmente per il reparto offensivo. I rossoneri hanno un buco nell’esterno destro. Il...

Il Milan ha chiuso la sessione di calciomercato invernale senza un colpo importante. Per questo, in estate, potrebbe arrivare un giocatore importante, specialmente per il reparto offensivo. I rossoneri hanno un buco nell'esterno destro. Il Milan potrebbe essere al lavoro per il calciomercato estivo. La dirigenza rossonera potrebbe essere interessata a Pulisic del Chelsea. Sul giocatore dei blues, ci sarebbe una forte concorrenza.