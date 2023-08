Monza, Galliani: “Ecco perché Carlos Augusto ha scelto l’Inter…”

Le parole di Adriano Galliani su Carlos Augusto

"Sarà con me in tribuna, il rapporto con lui è fantastico, è un ragazzo meraviglioso. Dovevamo decidere, lui voleva giustamente giocare le coppe europee, e se lo merita perché secondo me è uno degli esterni più forti in Europa e attraverso le coppe spera di poter conquistare la maglia della sua nazionale brasiliana. Dovevamo accontentare il ragazzo, che non ha pensato a fare i soldi per lui o i suoi agenti, visto che era a fine contratto e non avrebbe rinnovato. Dovevamo scegliere se cederlo quest'anno o tenerlo e perderlo a zero tra pochi mesi. Dispiace a me, come a tutti gli altri tifosi, ma non si poteva non fare quello che è stato fatto. Ha scelto lui l'Inter, perché gioca la Champions League".