Montolivo: “Scudetto? L’Inter ha la rosa più lunga, il Milan marca stretto”

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato della crescita dei rossoneri dopo la convincente vittoria contro l'Atalanta

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato della crescita dei rossoneri dopo la convincente vittoria contro l'Atalanta. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Bisogna fare i complimenti a tutti: società, giocatori e allenatore. Il Milan ha toccato il punto più basso nel 5-0 di Bergamo, oggi tocca quello più alto per la mentalità e per la capacità di gestire la partita. Il Milan è veramente una grande squadra. Scudetto? L'Inter ha la rosa più lunga e la consapevolezza di chi ha già vinto, ma Milan e Napoli marcano stretto. Leao l'anno scorso un po' usciva dalla partita, quest'anno sembra cresciuto e sembra aver trovato continuità". Le Top News di oggi: Donnarumma ritorna sul Milan, paragone illustre di Rebic per Tonali