MILAN TOP NEWS – Donnarumma alza il polverone, Rebic incorona Tonali

Inizia la settimana che porterà al weekend senza campionato a causa della sosta delle nazionali. Sandro Tonali, destinato alla Nazionale maggiore, viene lasciato in Under 21. Ante Rebic posta una 'story' Instagram in cui azzarda un paragone di lusso per per il classe 2000. Infine Gianluigi Donnarumma è tornato a parlare del Milan a due giorni dal suo ritorno a San Siro con l'Italia. Come la prenderanno i tifosi rossoneri? Nelle prossime schede le Top News di giornata!