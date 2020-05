Milanello, porte aperte anche oggi: previste due sedute

MILAN NEWS – Sono previste due sedute mattutine con due distinti gruppi di calciatori questa mattina al centro sportivo di Milanello. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina, infatti, la squadra di Stefano Pioli sosterrà due sessioni, con il primo gruppo in campo alle 9.30 mentre il secondo alle 11.30. Poi liberi tutti fino a martedì, visto che il tecnico emiliano per la giornata di domani ha concesso un giorno libero. Intanto, domani è il giorno del ritorno di Ibrahimovic: il programma>>>

