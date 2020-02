Milan-Verona, il blocco delle auto non vale per i tifosi: il corridoio per San Siro

VERSO MILAN-VERONA – Dalle 10.00 alle 18.00 a Milano si spengono i motori per via del blocco delle auto, ma dalle 12.00 circolazione aperta nelle vie adiacenti allo stadio San Siro in vista della gara tra Milan e Hellas Verona delle ore 15.00. Con un’ordinanza dello scorso 29 gennaio, seguita a 27 giorni di livello di smog fuorilegge, il sindaco meneghino ha ordinato la domenica a piedi. Stop per auto e moto, mentre sarà consentito il transito di mezzi pubblici e macchine ibride o elettriche. Tra le varie deroghe o esenzioni, però, ci sarà anche chi in quella fascia oraria sarà diretto allo stadio e dovrà mostrare il biglietto della partita per attraversare lo speciale corridoio dedicato a chi deve raggiungere l’impianto sportivo. Intanto, oggi i rossoneri schiereranno un’inedita coppia d’attacco>>>

