MILAN-VERONA – L’Hellas Verona ha diramato la lista dei 24 convocati in vista del match di oggi contro il Milan a San Siro: prima volta per Eysseric e Dimarco, arrivati nel mercato di gennaio da Fiorentina e Inter. Presenti anche gli ex di turno Borini, Pazzini, Pessina e Bocchetti.

Questi, invece, i convocati rossoneri: tante le defezioni>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android