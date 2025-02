Milan, ultimo giorno di mercato: Bennacer in uscita? Jovic resta a Milano, mentre Felix…

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

OKAFOR VIA? — Il Napoli è in trattativa con il Milan per il trasferimento di Noah Okafor con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’attaccante svizzero ha già dato il suo consenso al trasferimento, ma il club azzurro deve ancora decidere se affondare il colpo. La notizia, riportata inizialmente da Matteo Moretto (Relevo), è stata confermata anche da Fabrizio Romano. L’operazione potrebbe sbloccarsi anche in base agli sviluppi del trasferimento di Allan Saint-Maximin, attualmente fermo per questioni burocratiche. In caso di uscita di Okafor, il Milan potrebbe puntare su Joao Felix in prestito dal Chelsea.

JOVIC RESTA AL MILAN — Luka Jovic è destinato a restare al Milan in questo ultimo giorno di mercato. Nonostante il poco spazio avuto finora, l’attaccante serbo gode della stima di Sérgio Conceição ed è convinto di poter dare il suo contributo nella seconda parte di stagione. Dopo aver rifiutato il Monza, Jovic ha detto no anche allo Spartak Mosca, preferendo restare in rossonero.

MILAN-JOAO FELIX — Luca Bianchin di La Gazzetta dello Sport ha fornito un aggiornamento sulla trattativa che potrebbe portare Joao Felix dal Chelsea al Milan, con la chiusura del mercato fissata per la mezzanotte di oggi. Al momento, la distanza tra i club riguarda il costo dell’operazione, con il Milan che ritiene eccessive le richieste del Chelsea per il prestito e il diritto di riscatto. Tuttavia, una buona notizia per i tifosi rossoneri: Joao Felix ha già accettato di trasferirsi al Milan. La trattativa riuscirà a concludersi entro oggi?

CUENCA-GENOA? LE NOVITA' — Hugo Cuenca, esterno offensivo paraguaiano classe 2005 arrivato al Milan nel 2022, non lascerà i rossoneri in questa sessione invernale di calciomercato. Il Milan ha rifiutato l’ultima proposta del Genoa per il giocatore, che scadrà a giugno e diventerà libero di firmare con qualsiasi altra squadra. Non rinnoverà con il Milan, ma il Genoa resta in pole per ingaggiarlo a parametro zero per la prossima stagione, nonostante il rifiuto rossonero di un trasferimento immediato.