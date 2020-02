Milan-Torino, Verdi in dubbio: Longo ha pronta l’alternativa

VERSO MILAN-TORINO – Simone Verdi non si è allenato negli ultimi due giorni a causa dell’influenza: è convocato ma resta in dubbio per il match di questa sera. Qualora non dovesse farcela, il tecnico granata Moreno Longo manderà in campo per la sua prima volta da titolare il giovane attaccante Vincenzo Millico, trascinatore la passata stagione della squadra Primavera. In difesa out Izzo per squalifica sarà sostituito da Bremer, che in Coppa Italia ha segnato una doppietta ai rossoneri. In casa Milan, invece, ecco quali saranno le scelte di Stefano Pioli>>>

