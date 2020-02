Verso Milan-Torino: la probabile formazione di Pioli

ULTIME MILAN – Ottime prestazioni, pochi risultati. I rossoneri sembrano aver trovato la quadratura del cerchio dal punto di vista tattico, ma non sono riusciti a vincere nè con la Juventus in Coppa Italia nè nel derby con l’Inter. In ogni caso la strada sembra quella giusta e, per questo, Stefano Pioli sembra intenzionato a non cambiare nulla nell’undici di partenza anche in vista di Milan-Torino di domani sera: avanti col 4-4-1-1.

Tra i pali ovviamente ancora Gianluigi Donnarumma, garanzia tra i pali per i rossoneri. In difesa a destra Davide Calabria è il favorito dopo la buona prova di giovedì sera. Al centro ancora una volta Simon Kjaer, ormai titolare quasi inamovibile. Al suo fianco sempre il capitano Alessio Romagnoli. Sulla fascia sinistra, Theo Hernandez è fuori discussione.

A centrocampo si prosegue con la linea a quattro: Samu Castillejo largo a destra, come sempre. Al centro confermati Franck Kessie e Ismael Bennacer, che tanto bene stanno facendo ultimamente in coppia. A sinistra di nuovo Ante Rebic, che da quando è stato piazzato in quella posizione sta facendo ancora meglio.

Davanti, poche sorprese: Hakan Calhanoglu agirà nuovamente nel ruolo che più predilige, quello di trequartista. Davanti a lui ci sarà ancora Zlatan Ibrahimovic, sempre più highlander.

MILAN (4-4-1-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli (C), Theo; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic

